Iltempo.it - Roberto Saviano è un disco rotto, ora quello di Conti è un "Sanremo sovranista"

Leggi su Iltempo.it

Puntuale come un orologio svizzero,è piombato sul Festival ditargato Carlo. Con la terza serata ormai alle spalle, il saggista ha pubblicato sui social un video con critiche al vetriolo. “Ieri sera, dal palco dell'Ariston, Carloha ribadito con fermezza: 'Niente monologhi quest'anno'. Ma cosa si cela dietro questa scelta? Perché non si parla di immigrazione e di guerre? E, soprattutto, come mai stavolta non ci sono polemiche sui cachet?", ha chiesto. Domande retoriche perché lo scrittore aveva già programmato dove andare a colpire. Ecco quindi l'attacco: "Il Festival diè da sempre lo specchio del nostro Paese, ma anche strumento di controllo e censura. Da sempre, i governi hanno cercato di influenzare testi e scelte artistiche, arrivando persino a silenziare voci scomode e a limitare la libertà espressiva”.