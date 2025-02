Davidemaggio.it - Roberto Benigni torna su Rai1 con Il Sogno

sucon uno spettacolo tutto suo. E’ questo l’annuncio fatto stasera dal comico toscano sul palco del Festival di Sanremo 2025. Intervenuto come ospite di Carlo Conti nella quarta serata della kermesse canora, il Premio Oscar ha avuto modo di svelare che mercoledì 19 marzo 2025 sarà protagonista de Il, la sua nuova ‘fatica’ televisiva. Non potevi farmi regalo più bello perché questo spettacolo che faremo il 19 marzo su Rai 1, appunto Il, è una delle cose più piene di stupore, di sorprese. ‘Ma questa cosa non la sapevo, mica’. Come è accaduto a me preparandolo. Ci metterò tutta la mia gioia, il mio sentimentoha spiegatoa Conti e ai telespettatori, dando delle informazioni piuttosto criptiche sullo show che lo vede coinvolto: E’ uno spettacolo pieno davvero di verità, di bellezza.