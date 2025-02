Movieplayer.it - Roberto Benigni ospite a Sanremo 2025: aprirà la quarta serata del Festival insieme a Carlo Conti

Leggi su Movieplayer.it

Un annuncio a sorpresa dioggi in conferenza stampa:sarà l'speciale delladi. Unemozionato apre la conferenza stampa delladiannunciando chesaràdella kermesse ea lui, la puntata. Il direttore artistico delha anche anticipato che l'attore farà un annuncio importante.è: "Un sogno che si avvera" "Vi devo lasciare perchè vado a incontrare unche avevo invitato sempre nei miei tre precedentima non era mai stato con me. Stasera con lui, e per me è un sogno, apriremoildi. Verrà a fare un saluto al grande pubblico del, .