Quotidiano.net - Roberto Benigni esprime solidarietà a Mattarella dall'Ariston

"Due anni fa su quel palco c'era il presidente: si commosse, di divertì e commuovere il presidente è un'emozione che ti entra dentro il corpo e l'anima, perché è una persona straordinaria. Presidente, siamo sempre vicini alle sue parole, ci riconosciamo, non abbiamo mai sentito uscire da lei una parola che non fosse di verità e di pace. Siamo orgogliosi di essere rappresentati da lei, per la sua dignità e umanità". Lo diceall', nel giorno dell'affondo della Russia contro. "A lei tutta ladel popolo italiano", gli fa eco Carlo Conti.