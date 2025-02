Movieplayer.it - Roberto Benigni al Festival di Sanremo: un altro sintomo di un paese che non va avanti?

Leggi su Movieplayer.it

Il ritorno di, di Jovanotti e dei Duran Duran: forse gli esempi di quanto il palco dell'Ariston sia fin troppo tradizionalista, canonico e conservatore. Mentre i bookmaker iniziano ad affilare le quote su chi sarà il vincitore o la vincitrice di, ecco l'annuncio "a sorpresa" del normalizzatore Carlo Conti: "apre la serata. Per me si realizza un sogno", dichiara Conti. "L'ho sempre invitato nei miei tre precedenti. Verrà a fare un saluto al pubblico, con la sua allegria, il suo entusiasmo. Mi ha detto che dovrà fare un annuncio", ha aggiunto il presentatore, lasciando anzitempo la conferenza stampa per andare ad accoglierlo". Una sorpresa che, in verità, era nell'aria: già da diverse settimane, infatti, si rincorrevano voci di una presenza .