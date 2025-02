Davidemaggio.it - Roberto Benigni a Sanremo 2025

Leggi su Davidemaggio.it

Il suo nome era nell’aria, ma la notizia appena data da Carlo Conti durante l’odierna conferenza stampa diresta grande:sarà ospite del Festival questa sera, sua richiesta aprirà la serata insieme al conduttore e farà un annuncio.Vi devo lasciare perchè vado a incontrare un ospite che avevo invitato sempre nei miei tre precedenti Festival ma non era mai stato con me. Stasera con lui, e per me è un sogno, apriremo insieme il Festival di. Verrà a fare un saluto al grande pubblico del Festival, lo farà a suo modo, con la sua allegria, il suo entusiasmo, la sua energia. E mi ha detto che dovrà fare un annuncio. Quindi per me è un grande sogno iniziare questa serata del Festival diconCon queste parole Conti ha dato l’annuncio, per poi lasciare prematuramente la conferenza: la scaletta della serata, per forza di cose, è tutta in divenire.