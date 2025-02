Ilgiorno.it - Rivanazzano, c’è un varano nello Staffora? Scatta l’allarme, ma il video si rivela un fake

, 14 febbraio 2025 – Undove si vede un grosso rettile uscire da una condotta fognaria e immergersi nelle acque del fiume. Il documento, dove si sentono alcune persone parlare in italiano, sembrava riferirsi ae così è stato raccontato ai carabinieri forestali che lo hanno ricevuto da un veterinario di Ats. Immediatamente, mentre ilcircolava in rete dove ci si interrogava se potesse trattarsi di un Drago di Komodo o di un, i militari allertavano sindaci, prefettura e mettevano in sicurezza l’area predisponendo tutte le operazioni per la cattura del rettile. Gli indizi smentiti Ma qualche particolare non tornava. Ilnon sembrava effettivamente girato sulle sponde dello. Nel dubbio, sono stati contattati gli erpetologi e si è appurato che si poteva trattare di un esemplare dipiuttosto pericoloso che in Italia non si trova.