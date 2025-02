Ritorno di fiamma a Sanremo | al Festival il vicesegretario della Lega Andrea Crippa torna accanto ad Anna Falchi

Leggi su Open.online

Galeotto fu il weekend a Saint Moritz a fine gennaio, ma alla fine la conferma arriva davanti a tutti, in eurovisione. Il deputato eha accompagnato la conduttrice de “I Fatti Vostri”aldi. Dopo un periodo di allontanamento la coppia compare unita, tra le prime file e finisce anche nelle inquadratureregia, durante un’escursione in platea del conduttore Carlo Conti. I due avevano ufficializzato la loro storia circa un anno fa, per poi lasciarsi a giugno. Il settimanale “Chi” li ha poi paparazzati questo fine gennaio, in un weekend romantico nella nota località sciistica, con tanto di bacio scattato. «I due sono arrivati in Engadina venerdì scorso e hanno soggiornato al Kulm, uno degli hotel più belli e più amati da queste parti», raccontò al tempo il settimanale diretto da Massimo Borgnis.