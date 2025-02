Udine20.it - Ritmica: dieci anni di ASU in A1. La squadra del 2025

di soddisfazioni, impegno e perseveranza. La ginnasticadell’Associazione Sportiva Udinese nelfesteggia i suoi primi due lustri di serie A1. Un traguardo che ha visto la compagine bianconera crescere, cambiare, maturare e affrontare nuove sfide, ottenendo sempre risultati importanti grazie alla guida di Špela Dragaš, che allena lafriulana con Noelia Fernandez, Valeria Pysmenna e il supporto della coreografa Laura Miotti.«Le ragazze anche quest’anno saranno competitive e potranno senz’altro ambire al podio. È però innegabile che anche le altre squadre non sono da meno; pertanto dovremo fare molto bene. Nelle ultime settimane abbiamo partecipato a diversi tornei e un incontro con i giudici internazionali. Le ragazze si sono dimostrate in forma e con la giusta grinta», ha spiegato la tecnica bianconera, Špela Dragaš, in occasione della presentazione dellache scenderà in pedana nella Regular Season del Trofeo San Carlo Veggy Good, il campionato di serie A1 di ginnasticache prenderà il via, con la prima prova, i prossimi 22 e 23 febbraio, a Chieti.