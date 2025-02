Lanazione.it - Ritardi Alta Velocità di due ore e oltre per vari treni fra Firenze e Bologna: guasto a convoglio

, 14 febbraio 2025 – Ennesimo caossulla tratta dell’. Stavolta il problema riguarda unche ha avuto un. Si tratta del Frecciarossa 9311 Torino-Napoli, che ha avuto problemi appunto e che è arrivato a due ore di ritardo. Questo ha provocato, a cascata, ulterioriper altri convogli. IAv, informatalia sul suo sito, alcuni dei quali instradati sulla linea convenzionale, possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a un'ora. Il treno che si è bloccato intorno alle 11.30 nei pressi dirisultava ancora bloccato intorno alle 14. Alla stazione diil tabellone ha registratodi circa un’ora per due Italo diretti uno a Venezia e uno a Milano. Interessati anche due Frecciarossa, uno in direzione Venezia e uno in direzione Porta Nuova che arrivano fino a un’ora e mezzo di ritardo.