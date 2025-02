Gamberorosso.it - Rita Babini è la nuova presidente della Fivi: "Farò riconoscere la figura giuridica del vignaiolo"

Torna al femminile la guida. Il dopo Lorenzo Cesconi, che non si è ricandidato, si chiama, vignaiola romagnola che è stata nominataFederazione italiana vignaioli indipendenti. Negli ultimi due mandati, la, che con suo marito gestisce la sua azienda agricola Ancarani a Oriolo dei Fichi (Faenza), è stata segretaria nazionale dell'associazione che, prima di Cesconi (che ha scelto di fare un passo di lato per dedicati a famiglia e azienda), è stata guidata da Matilde Poggi.LadelSarà un mandato con obiettivi ambiziosi. Tra questi, come spiega la stessa, c'è il riconoscimentodel. In Italia, scriveva lanel 2023, non esiste una definizionedel "" e questo «fa sì che il termine possa essere usato nei contesti più diversi, spesso a casaccio».