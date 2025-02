Bergamonews.it - Risse, liti e schiamazzi: licenza sospesa a due locali di Bergamo

neiche si sono protratte anche all’esterno disturbando i residenti. Una questione di ordine pubblico che ha spinto il Questore di, Andrea Valetino, ad emettere due I provvedimenti, adottati ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza. I provvedimenti sono stati notificati ai titolari degli esercizi con obbligo di affissione all’esterno di un cartello recante la dicitura “Chiuso su disposizione dell’Autorità di PS”.La decisione del Questore Valentino, adottata all’esito di istruttoria condotta dalla locale Divisione Amministrativa, segue gli esiti di controlli effettuati dalle forze dell’ordine che hanno rilevato oggettive criticità per la salute e sicurezza pubblica, in ragione delle condotte poste in essere da personale deie dagli avventori degli stessi.