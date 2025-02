Ilrestodelcarlino.it - Rissa finita nel sangue: in quattro a processo

Si è svolta ieri mattina la seconda udienza relativa alla maxiavvenuta lo scorso 7 aprile in via Carlo Marx, nel parcheggio di un negozio. Sia gli aggressori che le vittime sono di origine pakistana e residenti a Carpi: si erano dati appuntamento in quel luogo per chiarirsi dopo un litigio ma l’incontro è degenerato in modo rapido e violento. Iimputati con l’accusa di tentato omicidio, lesioni aggravate e porto abusivo di arma, sono in carcere a Modena e alcuni di loro sono imputati anche nelrelativo all’associazione per delinquere nota con la sigla ‘Ak-47 Carpi’. Ieri mattina il giudice (che aveva rinviato l’udienza, in quanto era emersa all’interno della comunità pakistana la volontà di ‘fare pace’) ha disposto il rinvio a mercoledì per nominare un interprete che traduca alcuni messaggi così da poter poi pronunciare la sentenza.