Ilgiorno.it - Riqualificazione del Conventino, cantiere ancora fermo

Leggi su Ilgiorno.it

I lavori alla Casa Canavesi–Bossi, meglio conosciuta in città comedi via Matteotti resteranno fermi almeno per un mese. Una decina di giorni fa l’allarme per il rischio crolli, poi il crollo di una parete all’interno del vecchio immobile, in stato di degrado, per il quale da tempo si attendeva un intervento di recupero. Intervento mai attuato, quando il, anni fa, era in condizioni migliori, per mancanza di risorse economiche che sono invece arrivate con il Pnrr, 6,5 milioni di euro, obiettivo creare alloggi sociali e spazi per attività commerciali. Al momento è tutto, in corso verifiche per valutare la situazione e dunque decidere quando i lavori potranno riprendere in sicurezza, tenendo conto che essendo finanziati con il Pnrr vanno completati assolutamente entro marzo 2026.