Ilgiorno.it - Riqualificata l’area cani di via Buozzi

di sgambamentodi Casalpusterlengo, che aveva bisogno di manutenzioni, si è rifatta il look. Intanto l’amministrazione comunale sta pensando di realizzarne un’altra "perché in città c’è tanta richiesta". L’attuale spazio comunale di viale, a disposizione dei cittadini e dei loro quattro zampe, per poter far correre liberamente e in sicurezza gli animali, è particolarmente apprezzato e sfruttato. Quindi, ultimamente,in questione aveva bisogno di manutenzione e l’amministrazione comunale del sindaco Elia Delmiglio ha deciso di intervenire. È stato realizzato un nuovo accesso pedonale, più agevole, è stato ripristinato il cancello carraio, ormai ammalorato, è stata svolta manutenzione ordinaria e infine sono state rimosse alberature morte che rovinavano lo spazio in questione.