Sololaroma.it - Ripresa post Porto, Roma verso il Parma: da Dybala a Rensch

Andranno smaltite molto in fretta le fatiche europee di giovedì sera e le scorie emotive che la partita contro ilha lasciato.tornata a casa con un pareggio non da buttare ma amaro per come maturato, con un Rosetti aspramente criticato da Ranieri per designazione e comportamento dell’arbitro. All’orizzonte arriva il, una squadra decisamente in crisi di prestazioni e risultati ma con un disperato bisogno di punti salvezza.Squadra subito in campo a Trigoria per ladegli allenamenti, proprio per preparare una trasferta insidiosa in terra emiliana e trovare altri punti utili ad una rimonta proibitiva in campionato. Sul rettangolo di gioco sono scesi solo coloro che contro ilnon avevano giocato ed erano entrati solo per un scampolo di partita, un’occasione per vedere all’opera Hummels e Paredes, i due grandi esclusi del match del Do Dragao.