Riordino dei parchi regionali, Zelli: "Un nuovo ruolo per gli enti locali perché è cambiata la normativa"

deidella Tuscia: ieri, 13 febbraio, la proposta è approdata in commissione ambiente per l'incardinazione. L’assessore Giancarlo Righini ha illustrato il contenuto del documento, che prevede ildeidel Lazio, in particolare quelli di valle del Treja.