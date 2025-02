Serieanews.com - Rinnovo Svilar, tutto bloccato: due squadre restano alla finestra – ESCLUSIVA

Leggi su Serieanews.com

Ma davvero Milesta per rinnovare con la Roma? La situazione a quanto pare non sarebbe così fluida come si dice: due(Foto: Ansa) – serieanews.comC’è una domanda che sta facendo il giro in città da qualche tempo: quale sarà il futuro di Mile? Il portiere serbo, arrivatoRoma nel 2022, ha mostrato ottimi segnali di crescita, ma la sua permanenza in giallorosso potrebbe non essere così certa come molti si aspettano.Mentre il club è ancora concentrato sulla stagione in corso, il futuro dipotrebbe riservare sorprese, con più di un club che tiene d’occhio la situazione. La trattativa per il, infatti, non è vicinissimaconclusione, e sotto la cenere c’è un fuoco “pericoloso” che sta covando.Stando alle notizie raccolte dnostra redazione, in realtà non ci sono stati passi concreti tra la Roma eper ildel contratto, che scadrà nel 2027.