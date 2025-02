Scuolalink.it - Rinnovo CCNL Scuola 2022/24: il Ministro apre al confronto sulle figure di sistema, ma i sindacati sono divisi

Leggi su Scuolalink.it

Da mesi si discute del, ma le trattative sembrano ancora ferme. Nel documentopolitiche istituzionali del Ministero per il 2025, ilGiuseppe Valditara ha ribadito che l’atto di indirizzo per avviare ilè stato inviato al Dipartimento della Funzione Pubblica già a luglio 2024.ancora in ./24: ilaldi, ma ilink.