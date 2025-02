Spazionapoli.it - RILEGGI LIVE- La conferenza di Conte: “Raspadori? Se giocherà farà bene. L’ambiente non è compatto”

Leggi su Spazionapoli.it

Segui su SpazioNapoli le parole di Antonioalla vigilia di Lazio-Napoli, valida per la 25a giornata di Serie A: tutti i temi trattati dall’allenatore Antonioha presentato la delicatissima sfida tra la Lazio e il Napoli, in programma domani dalle 18 allo stadio Olimpico. Gli azzurri arriveranno alla partita contro la squadra di Baroni senza Ora, Spinazzola e Neres. Sarà, dunque, un match ancora più ostico per i partenopei, che anticiperanno di poco più di 24 ore il derby d’Italia tra Juventus e Inter.Tra le ipotesi di cambio modulo e la volontà di mantenere la testa della classifica prima dello scontro diretto con i nerazzurri, che dista 2 settimane,ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa.La prima riguarda il percorso fatto fin qui nele nel male:“Quello che conta davvero tanto erà ancora, è il lavoro che è stato fatto.