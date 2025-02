Quotidiano.net - ’Riflessi d’Egitto’. Oltre 150 reperti. Storia che passione!

di Stefano MarchettiAbbiamo bisogno di immergerci nella bellezza. E in alcuni luoghi la bellezza raddoppia: sempre più spesso, infatti, i musei affiancano alle loro collezioni permanenti anche mostre temporanee che ‘illuminano’ aspetti delle raccolte o creano dialoghi e connessioni sorprendenti. Ecco alcune proposte. A Parma, presso il Complesso monumentale della Pilotta (che comprende anche i tesori della Galleria Nazionale e la meraviglia del Teatro Farnese), è aperta fino al 18 maggio una mostra dedicata alla legatura italiana dei secoli XV e XVI nel patrimonio della Biblioteca Palatina. Non si giudica un libro dalla copertina, ma – soprattutto dal Rinascimento – le rilegature dei volumi furono anch’esse vere e proprie opere d’arte, con materiali pregiati, tagli dorati, medaglioni. Fra gli splendori in mostra, l’Ufficio della Vergine, volume di preghiere risalente al ‘500, ricoperto da tessuto ricamato, nonostante all’epoca si preferissero il cuoio e la foglia d’oro.