Riccardo Sinigallia chi è e cosa c'entra con i Tiromancino? Ecco svelato tutto…

è un cantautore e compositore italiano, celebre per la sua grande versatilità. Conosciamolo meglio.Leggi anche: Brunori Sas perché si chiama così? Sapete che ha una moglie e una figlia?Nato a Roma il 4 marzo 1970,ha cinquant’anni. Nel mondo della musica è molto conosciuto, soprattutto come cantautore e compositore, grazie a un originale eclettico che spazia tra il pop, il rock, e la musica elettronica.Nella sua carriera ha collaborato con vari artisti importanti, tra cui Max Gazzè, Daniele Silvestri e Niccolò Fabi, firmando persino alcuni dei loro primi grandi successi sia come produttore che autore. Tra questi ricordiamo Dica, Capelli, Rosso, Vento d’estate e Lasciarsi un giorno a Roma.Ha preso parte inoltre a progetti musicali con Mina e Celentano, Elisa, Franco Califano, e il cantautore indie rock Motta, nell’album La fine dei vent’anni, disco vincitore del Premio Tenco 2016.