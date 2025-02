Padovaoggi.it - "Ricasoli goes to Vecchio Falconiere", a Padova piatti d'autore e degustazioni guidate da Giulia Sattin e Gaia Quadri

Leggi su Padovaoggi.it

L'evento "to" si terrà giovedì 20 febbraio alle ore 20 a, presso il ristorante in via Umberto I, 31.Sarà una degustazione dedicata alla storica cantina, guidata da, offrendo un'esperienza tra vini pregiati e