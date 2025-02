Quotidiano.net - Riad ospiterà vertice arabo contro il piano di Trump per la Striscia di Gaza

il 20 febbraio undi 5 Paesi arabi per elaborare una risposta congiunta aldi Donalddi svuotare ladidei suoi abitanti e ricostruirla sotto illlo americano. Lo ha annunciato una fonte vicina al governo saudita. Ilriunirà i leader di Arabia Saudita, Egitto, Qatar, Emirati Arabi e Giordania, qualche giorno prima di quello previsto il 27 febbraio in Egitto. Secondo la stessa fonte, l'indiribadirà il rifiuto dello "sfollamento degli abitanti di" e del loro "trasferimento" fuori da questo territorio. La fonte ha aggiunto che il presidente dell'Autorità nazionale palestinese Abu Mazen o il suo primo ministro Mohammad Mustafa, parteciperanno alha proposto di porresotto illlo degli Stati Uniti e di espellerne i residenti, trasformandola in una 'Costa Azzurra del Medio Oriente', dove ai palestinesi non sarebbe consentito fare ritorno.