Resti umani: macabra scoperta in campagna

Le forze dell'ordine non hanno dubbi: iritrovati in aperta, ad Aquileia, apparterrebbe a una donna senza tetto, originaria di Chiusaforte, ma che frequentava l'area della Bassa Friulana. I carabinieri non hanno fornito le generalità, solo il nome, Rosanna, e l'età, 71 anni.