Napolipiu.com - Repubblica: “Napoli, la nuova formazione. Torna Buongiorno, Mazzocchi insidia Politano”

Leggi su Napolipiu.com

: “, la”">Unasoluzione offensiva per affrontare la Lazio. Antonio Conte sta preparando nei dettagli la sfida di domani alle 18:00 all’Olimpico, in unche si presenterà con un’inedita veste tattica. Come riportato da, l’emergenza in attacco, causata dall’assenza di Neres, ha portato l’allenatore a sperimentare una coppia d’attacco formata da Lukaku e Raspadori.L’idea di Conte: più supporto per LukakuCon la mancanza di un esterno rapido come Neres, l’allenatore ha deciso di modificare l’assetto offensivo, rinunciando al tridente per passare a un 3-5-2, pronto a trasformarsi in un 5-3-2 in fase difensiva. Questo cambio potrebbe aiutare Lukaku, che nelle ultime partite non è riuscito a essere particolarmente incisivo.