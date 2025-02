Renzi sul treno di nuovo in ritardo l’idea su Carlo Conti al posto di Salvini | Perché dopo Sanremo deve andarci lui al ministero

Leggi su Open.online

Matteosi è ritrovato vittima dell’ennesima giornata di disagi per problemi alla circolazione dei treni. Da questa mattina 14 febbraio, un inconveniente tecnico a unvicino a Bologna ha provocato rallentamenti di almeno un’ora sulla linea dell’Alta Velocità Bologna-Firenze.Inevitabili a cascata i rallentamenti per tutti i treni che passano dal nodo emiliano. E non fanno eccezione quelli dell’Alta velocità, inessere stati trasferiti sulla linea convenzionale. Tra i convogli ritardati c’è il Frecciarossa 9311 Torino-Napoli, a lungo fermo; poi ci sono i due treni direttamente coinvolti, cioè le Frecce 8508 Roma-Brescia e 9527 Milano-Salerno, indi un’ora.La battuta diIn questa ennesima giornata di problemi e ritardi sui treni, il leader di Italia Viva è dovuto salire sul suo«come al solito in», scrive su X.