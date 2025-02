Secoloditalia.it - Renzi non fa più soste all’autogrill: ora gli fanno paura le spie e “adora” i giornalisti

«Rimanessi anche l’ultimo a fare opposizione, su questi temi non si scherza: se accettiamo che si intercetti un giornalista, dotato di uno status speciale, vi immaginate che cosa può fare uno Stato con dei singoli e privati cittadini? È in gioco la privacy, che significa libertà. E uno Stato che comprime la tua libertà senza giustificazione è uno Stato pericoloso». Così il leader di Italia Viva, Matteo, nella sua e-news a proposito del software israeliano Paragon, col quale sono stati intercettati anche alcuni.Paragon, il leader di Italia Viva presenta un’interrogazioneL’ex premier, giustamente, come pretendiamo noiper primi, vuole chiarezza. Il senatore annuncia quindi di avere presentato sull’argomento un’interrogazione al Guardasigilli Nordio. Verrebbe da osservare che, un tempo,aveva un rapporto meno allarmato nei confronti dell’intelligence.