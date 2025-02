Lopinionista.it - Renga da giugno live con “Angelo-Venti” per celebrare il brano con cui nel 2005 vinse Sanremo

MILANO – Quest’anno Francescocelebra un anniversario importante. Nel 2025 la sua “” compie 20 anni e dal’artista saràcon “”, perinsieme al suo pubblico l’iconicocon cui nelil Festival di.Il tour, che prenderà il via il 21a Vicenza e proseguirà tutta l’estate in diverse città italiane, sarà una grande festa e un viaggio musicale attraverso i suoi più grandi successi. Un’occasione unica per rivivere insieme emozioni senza tempo ela carriera straordinaria di una delle voci più grandi della musica italiana.Queste le date:21– Vicenza – Vicenza In Festival, Piazza Dei Signori12 luglio – Villafranca (VR) – Villafranca Festival 2025, Castello Scaligero17 luglio – Capurso (BA) – Multiculturita Summer Festival, Sagrato Basilica Madonna Del Pozzo25 luglio – Ricaldone (AL) – Isola In Collina, Piazzale Tre Secoli17 agosto – Castel di Sangro (AQ) Vette Sonore, Piazzale Prato Cardillo22 agosto – Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival, Teatro Al Castello24 agosto – Zafferana Etnea (CT) – Sotto Il Vulcano Fest, Anfiteatro Falcone E Borsellino04 settembre – Brescia – Brescia Summer Music, Piazza Della Loggia20 settembre – Terni – Tributo d’Autore, PalaterniI biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone e nei punti vendita abituali.