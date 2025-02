Unlimitednews.it - Renault Symbioz, a suo agio con le famiglie

ROMA (ITALPRESS) –, il SUVdi segmento C richiama alla mente il termine simbiosi, che riportata al rapporto tra auto e passeggeri.è un modello versatile per la famiglia, che si posiziona tra i modelli Captur e Austral e riesce nell’impresa di ospitare cinque adulti in un abitacolo confortevole pur mantenendo dimensioni esterne contenute. L’allestimento iconic poneai massimi standard del segmento C. Nella gamma si distingue per l’ambiente moderno, contraddistinto dalla scelta di colori e materiali. I sedili sono rivestiti da un tessuto a maglie larghe con un frammento di losanga sullo schienale di quelli anteriori. Un effetto alluminio spazzolato impreziosisce la parte superiore della plancia, mentre la parte inferiore è in Tep con cuciture a vista.