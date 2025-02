Juventusnews24.com - Renato Veiga Juventus, si pensa alla permanenza. Un fattore può essere decisivo: così si vincono le resistenze del Chelsea

di RedazioneNews24, sianchedel portoghese. Si lavora per questo: unpuòCome riportato da Tuttosport, il calciomercatosa bene che trattenererappresenterebbe una giusta opzione nel segno della continuità in vista della prossima stagione.Il portoghese ha già conquistato tutto l’ambiente bianconero in poco tempo e ora sia lavoraresua. Ila gennaio non ha voluto ascoltare proposte a titolo definitivo: Maresca crede molto in lui, ma i tanti centrali presenti in rosa potrebbero portare ad un ammorbidimento dell’ex Juve. Qualcuno andrà ceduto per forza.Leggi sunews24.com