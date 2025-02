Juventusnews24.com - Renato Veiga a Sky: «Tutti conoscono la Juve per la storia. Contro l’Inter una partita fondamentale e da vincere»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24a Sky: le dichiarazioni del difensore portoghese arrivato in prestito secco dal Chelsea verso la sfida di domenica trae Interè intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Le dichiarazioni del difensore portoghese verso la sfida di domenica sera trantus e Inter.NTUS – «È ancora tutto nuovo, la squadra mi ha accolto molto bene, i giocatori sono molto calorosi e siamo un gruppo unito e solido. C’è una bella atmosfera ed è importante per lavorare bene.lantus per la, per i grandi calciatori che hanno giocato qui, anche portoghesi. Sapevo già molte cose prima di venire, seguivo la squadra grazie ai giocatori importanti che ci sono»DERBY D’ITALIA – «Quellaè una, dobbiamoperché siamo lantus.