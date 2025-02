Anteprima24.it - “Regime di capolarato nel PIP di Domicella”, la nota della Cgil Avellino

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiL’ultima, meritoria, azione delle forze dell’ordine disposta dal Procuratore Airoma, che ha portato alla sospensione di un’attività manifatturiera nel PIP diè di fatto la punta dell’iceberg perché tantissime sojo le criticità che avveriamo, che ci vengono segnalate ma senza che ci danno tutte le coordinate per poter proseguire con azioni di denuncia agli organi preposti o anche per provare a istruire un’azione vertenziale e conflittuale per risolvere le criticità.I settori maggiormente interessati restano le piccole e medie imprese dei settori agricoli e alimentare complice la forte stagionalità, così il commercio, i servizi logistica, sevizi alle persone e tessile conciario, questo è il quadro che emerge dall’analisi delle sollecitazioni fatte alle nostre strutture di Tutele Individuali ovvero Ufficio Vertenze e legale, Patronato INCA e categorie, che poi sono sovrapponibili ai dati dell’Ispettorato del lavoro etask force che ha operato sino all’anno scorso sotto la guidaPrefettura istituita grazie al Protocollo siglato dai sindacati con Prefettura die tutti gli Enti di controllo quali Ispettorato del Lavoro, INPs, Asl, Inail, ma questa struttura di coordinamento, da alcuni mesi è stata messa da parte, così l’ultima azione è utile per sollecitare la Prefetta a riprendere il Protocollo sulla Sicurezza, Formazione Informazione di Prevenzione.