Red Hulk la spiegazione delle sue origini nel MCU – SPOILER

Leggi su Cinefilos.it

Red, lasuenel MCU –ATTENZIONEDA Captain America: Brave New WorldI fumetti trattavano l’identità di Redcome un grande mistero, ma i Marvel Studios non hanno mai esitato a farci sapere che il presidente Thaddeus “Thunderbolt” Ross di Harrison Ford avrebbe subito una trasformazione alimentata dalla rabbia in Captain America: Brave New World.Come è possibile che Ross arrivi a trasformarsi nell’essere che più di ogni altro ha inseguito e detestato nel corso della sua vita? Il film spiega che Ross ha usato Samuel Sterns come capro espiatorio dopo gli eventi di L’incredibile, dando al mondo qualcuno da incolpare per la furia di Abominio ad Harlem. L’intelligenza di Sterns è aumentata notevolmente dopo che il suo sangue è stato contaminato dalle radiazioni gamma e Ross ha continuato a esporre lo scienziato a queste radiazioni tenendolo prigioniero.