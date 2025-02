Secoloditalia.it - Recessione tedesca e follie green: cosa c’è dietro al calo della produzione industriale in Italia

Leggi su Secoloditalia.it

Sempre pronta a minimizzare i dati sull’occupazione che cresce, sulla disoccupazione che diminuisce, sull’andamento positivo del Pil e sulla fiducia dei mercati, parlandonecessità di dargli non si sa bene quale “contesto”, l’opposizione si butta invece a capofitto sul datoche cala. Disegnando già scenari apocalittici e utilizzandoli per sostenere, in sintesi, che l’economiana sta andando a rotoli. «Meloni sta radendo al suolo l’industriana», tuona Giuseppe Conte, parlando di «allarme rosso» e «clamoroso tracollo» e ignorando totalmente non solo gli altri indicatori, ma anche quel “contesto” tanto caro all’opposizione. Sebbene proprio rispetto a questo specifico dato abbia davvero un valore.Lae l’ideologia verdealinIl Sole 24 ore ha riferito che nel 2024 laè calata del 3,5%.