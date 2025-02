Realizzo un sogno Sanremo 2025 Carlo Conti annuncia il super ospite di venerdì sera

Leggi su Caffeinamagazine.it

Sorpresa straordinaria diper la quartata di. Infatti, durante la conferenza stampa del 14 febbraio, hato la presenza di un. Lo ha tenuto nascosto fino ad ora, poi quando ha ottenuto il sì definitivo ha voluto fare questa comunicazione in pompa magna davanti ai giornalisti presenti per l’occasione.ha tra l’altro abbandonato prima del previsto la conferenza diproprio per avere un incontro con questo. Come affermato dal direttore artistico, sarà al suo fianco proprio in apertura del Festival. Il conduttore Rai ha parlato di unche aveva da tempo, finalmente ora realizzato.Leggi anche: “Cafone maleducato”.: è bufera dopo la puntata. Il gesto che non piaceun: “realizzato”ha creato un certo pathos nei giornalisti e nel pubblico che stavano ascoltando la conferenza di