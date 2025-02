Sport.quotidiano.net - Rbr, c’è Cividale nel mirino. Doppia sfida in famiglia

La bestia nera non ha i contorni dell’animale feroce, ma di un paese di 11mila abitanti che ancora Rbr non è riuscita a battere.è l’ultima fermata di RivieraBanca prima dello stop di dieci giorni che servirà tantissimo per ritemprare mente e fisico, ma è soprattutto un gruppo coeso, valido e che gioca insieme in maniera ammirevole. Sarà unacon mille incroci, quella di domani. Uno scontro familiare. Il duo più noto è quello dei Dell’Agnello, con Sandro coach a Rimini e il figlio Giacomo ala forte in Friuli. Quello meno conosciuto riguarda i fratelli Anumba, con Simon (foto) colonna portante dei biancorossi e Michael appena arrivato alla Gesteco. All’andata Rbr fu costretta a bersi una medicina amara, quella consegnata da Lucio Redivo sotto forma di tiro da tre del sorpasso allo scadere.