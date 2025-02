Ilrestodelcarlino.it - Ravenna Women, un punto per sperare

Una boccata d’ossigeno il quartoottenuto nel campionato di serie C dal, reduce dal pareggio (1-1) nel derby contro il Riccione. Ma manca ancora la prima vittoria stagionale, che le giallorosse hanno sognato sino a un quarto d’ora dal termine. Tre punti che mancano dall’ultima giornata dello scorso campionato di serie B – peraltro l’unica ottenuta l’anno passato – e che se tardasse ancora ad arrivare precluderebbe la via di una salvezza già difficile.resta il peggior attacco del girone B, con appena 5 reti segnate in 17 gare e la peggior difesa del raggruppamento, con 47 gol al passivo. Al momento la salvezza, o meglio l’approdo ai playout, dista ben 10 punti, più del doppio di quanto finora raggranellato dalle bizantine, migliorate tuttavia dopo il mercato di riparazione.