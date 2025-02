Leggioggi.it - Rateizzazione cartelle 2025: scarica e compila il modulo di richiesta (con simulazione guidata)

Con una semplice, senza dover allegare particolari documentazioni e certificazioni, dal 1° gennaioè possibile rateizzare fino a 7 anni (84 rate mensili) una somma fino a 120 mila euro per ogni singola istanza. Inoltre, in caso di comprovata difficoltà economica, questo numero può salire fino a 120 rate, quindi 10 anni. E’ questo il succo della nuova. A seguito del Decreto legislativo n. 110/2024 i contribuenti che intendono regolarizzare la propria posizione fiscale hanno quindi più tempo per farlo, considerando che fino al 2024, era possibile lasenza documentazione fino a 72 rate. Indice I debiti iscritti a ruolo inclusi nellaNuovadalfino a 120 ratein proroga Richiedere laDomandail modello RSdizione del Modello RSI debiti iscritti a ruolo inclusi nellaSe un contribuente deve pagare una somma a seguito di controlli effettuati da enti come l’Agenzia delle Entrate, l’INPS, le Regioni o i Comuni, ma non la paga del tutto o in parte, questa somma viene registrata in un elenco (chiamato “ruolo”) e inviata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR) per il recupero.