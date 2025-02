Ilrestodelcarlino.it - Rapinato con il taglierino sul treno regionale ad Ancona: arrestati due minorenni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 14 febbraio 2025 – Sarebbero stati gli autori di una rapina aggravata ai danni di un passeggero che stava viaggiando su di unin provincia di. Per questo duedi origine tunisina sono finiti nei guai con questa accusa, per aver commesso il gesto insieme a una terza persona. Così, nei giorni scorsi, il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polfer di, con il supporto di personale della stessa sezione di Bologna e dei militari della Stazione dei Carabinieri di Cervia, ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale per idi, su richiesta della Procura della Repubblica del Tribunale per idorico. Secondo gli inquirenti, l’episodio è accaduto lo scorso 6 gennaio quando un giovane, che stava percorrendo la tratta Bologna-, è stato accerchiato da un gruppo di coetanei.