Lanazione.it - Rapina con la pistola in tabaccheria, mattina di paura a Ponte a Ema

Bagno a Ripoli (Firenze), 14 febbraio 2025 – “Dammi tutto, dammi tutto”.dinellae cartoleria di via Chiantigiana aa Ema. Poco prima delle ore 08 di oggi, venerdì 14 febbraio, c’è stata una. Il titolare, Fabrizio, aveva da poco aperto quando tre malviventi sono entrati nellacol volto coperto dai passamontagna e dai cappucci dei giubbotti. Uno dei tre si è subito diretto verso la cassa e dopo aver puntato lacontro il titolare del negozio, gli ha ordinato di consegnargli tutti i soldi. “Stai calmo e dammi tutto”, gli ha ripetuto più volte in italiano. Il titolare ha subito aperto la cassa e gli ha dato quel che c’era, per un totale di circa 300 euro. Nel frattempo, gli altri due malviventi hanno rovistato nei cassetti per cercare di portare via altro, ma invano.