Oasport.it - Raphael Haaser campione del mondo di gigante: mai in top5 in Coppa del Mondo. Niente podio per Odermatt e De Aliprandini

Leggi su Oasport.it

Clamorosa sorpresa nelmaschile ai Mondiali di Saalbach. Cade l’egemonia svizzera in questa rassegna iridata e fanno incredibilmente festa i padroni di casa dell’Austria con la vittoria di, che si inventa la manche della vita al momento giusto. Si tratta della prima vittoria austriaca della stagione tra gli uomini, arrivata con il 27enne di Innsbruck che non aveva mia chiuso tra i primi cinque indelin.Un Mondiale da incorniciare per, che aveva già conquistato la medaglia d’argento in superG. L’austriaco ha proprio sfruttato il suo essere supergigantista in una tracciatura decisamente adatta alle sue caratteristiche (ha tracciato il tecnico svizzero), compiendo una clamorosa rimonta dal quinto posto.La Svizzera viene così incredibilmente beffata dopo i tre ori precedenti tra discesa, superG e combinata.