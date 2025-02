Ranking Uefa la Spagna supera l’Italia | a forte rischio il quinto posto in Champions League

Leggi su Sportface.it

La corsa ai due posti extra inentra nel vivo. Con il nuovo format delle coppe europee ilha acquistato sempre più importanza visto che, alle prime due nazioni classificate, verrà aggiunto unextra nella prossima. Lo scorso anno furono Italia e Germania a beneficiarne tanto da portare ben cinque squadre nella massima competizione europea, due in Europaed una in Conference. Quest’anno l’Inghilterra sembra già sicura di terminare tra le prime due posizioni e per il secondola lotta è tra la.ILAGGIORNATO DOPO L’ANDATA DEI PLAYOFFINGHILTERRA 20.892 (7/7)18.035 (6/7)ITALIA 17.687 (7/8)GERMANIA 15.421 (5/8)PORTOGALLO 15.350 (4/5)FRANCIA 14.214 (5/7)BELGIO 13.550 (5/5)OLANDA 12.250 (5/6)IL REGOLAMENTO, COME FUNZIONAOgni vittoria, in qualsiasi delle tre competizioni, vale due punti che va divisa per il numero delle squadre della stessa confederazione partecipanti.