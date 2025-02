Ilfattoquotidiano.it - Ranking UEFA, forte frenata dell’Italia sorpassata dalla Spagna: la classifica aggiornata

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’Italia subisce unanel: la doppia sconfitta del Milan a Rotterdam contro il Feyenoord e dell’Atalanta a Bruges nell’andata dei playoff di Champions League, unita al pareggio della Roma a Oporto in Europa League, ha causato un netto rallentamento. La speciale, che determinerà le squadre che accederanno alla Champions League 2025/26, vede ora il calcio italiano arretrare al terzo posto, come riporta Sport Mediaset, dietro alla, che ha beneficiato delle vittorie del Real Madrid in Champions, della Real Sociedad in Europa League e del Betis in Conference League. Se la situazione rimanesse questa, l’Italia perderebbe un posto in Champions, con il 5to in Serie A esclusocompetizione europea.L’Inghilterra, saldamente in vetta, continua a dominare il, ma lane approfitta per scalzare l’Italia.