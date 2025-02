Juventusnews24.com - Ranieri sbotta dopo Porto Roma: «L’arbitro non meritava il nostro saluto, stava solo aspettando il momento per dare un rigore agli avversari»

Claudio Ranieri ha parlato a Sky Sport per analizzare il match pareggiato dalla Roma contro il Porto. Tutte le dichiarazioni del rivale della Juve.

PAROLE – «Ho detto ai miei giocatori di non protestare sennò sarebbero stati tutti ammoniti. Mi rivolgo a Rosetti, che è una persona integerrima e onesta. Come fa a mandare un arbitro che su 21 partite dirette, la squadra fuori casa ha pareggiato 9 volte e tutte le altre le ha vinte la squadra di casa.»