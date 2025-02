Ilnapolista.it - Ranieri: «Rosetti scelse Taylor a Budapest? Allora si capisce tutto…»

In seguito all’1-1 in Europa League tra Porto e Roma, il tecnico Claudioha criticato la gestione del match affidata a Tobias Stieler; non solo, ha inoltre tirato in ballo Roberto, che è il designatore arbitrale Uefa.: «situtto.»Il tecnico giallorosso, furioso, ha spinto i suoi giocatori verso lo spogliatoio al termine della gara, perché non voleva che salutassero la terna arbitrale.Poi in conferenza post-partita ha dichiarato:«Non mi sta bene, e parlo a: lei è integerrimo e onesto manon capisco perché ha mandato a Porto un arbitro che su 21 partite dirette da lui, la squadra fuori casa ha pareggiato 9 volte e tutte le altre le ha vinte la squadra di casa?deve stare un attimino più attento nelle designazioni.