Rangers Qualiano vincono contro La Boys InterPianurese

La squadra qualianese vince 3 -0gli avversari della, un match disputato a pianura al Campo Billy QuartoDomenica 9 febbraio isono partiti in trasferta verso Pianura per affrontare i loro avversari calcistici La partita si è disputata al Campo Billy Quarto terminatasi 3-0 da parte dei. Il primo goal è stato segnato da D’Ausilio che ha rilasciato forza a tutta la squadra che ha combattuto per ottenere la vittoria finale.Negli scorsi incontri vi è stata una squalifica per il capitano Aliperta e un infortunio l’attaccante Nucci. Nelle partite ad avvenire Aliperta rientrerà in campo, invece Nucci rimarrà a riposoPer la prossima settimana, Isono in allenamento in vista del prossimo matchil Pasquale Foggia la quale ha quattro punti di differenza con la squadra qualianese.