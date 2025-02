Bubinoblog - RAI1: LA VOLTA BUONA BATTE UOMINI E DONNE. CATERINA BALIVO CONFERMA LA CRESCITA

Leggi su Bubinoblog

Effetto Sanremo certo ma era da anni che il talk del primo pomeriggio dinon superava, la roccaforte del pomeriggio di Canale 5. Ladiha fatto centro.Un talk show che dopo un rodaggio e qualche esperimento, ha trovato la sua formula perfetta tra gossip, leggerezza, il divanone con tanti ospiti e altrettanti pettegolezzi sani, gustosi e piacevoli.Nella puntata del 13 febbraio Laha raccolto 2,3 milioni con il 20,09% di share nella prima parte e 2,2 milioni con il 23,57% nella seconda, superando il dating show di Maria De Filippi.In sovrapposizione dalle 14.45 alle 15.17 21,18% pera fronte del 19,86% di Canale 5 mentre dalle 15.22 alle 15.51, quando ladà la linea al Paradiso delle Signore, 23,00% vs 22,06%.Un indubbio successo per il talk show dellache ritroveremo anche nella prossima stagione sue un gradimento crescente per il brand Sanremo: forte, amato, trasversale e di appeal.