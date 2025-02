Laverita.info - Raffica di cause per discriminazione. Un trans intasca 240.000 euro

Il tedesco Alina, nato uomo, ha portato in tribunale 240 imprese che non lo hanno assunto: «Nelle selezioni sono svantaggiato». Le aziende condannate insorgono: «È tutta una truffa, non ha sufficiente esperienza».