Internews24.com - Radu si presenta al Venezia e ammette: «L’errore in Bologna Inter me lo sono portato dentro per tanto tempo. Qui la piazza giusta, ho parlato con Stankovic. Il mio idolo in nerazzurro…»

di RedazioneLa conferenza stampa dizione aldi Ionu: il portiere rumeno exricorda il suo errore commesso contro ilvenuto in conferenza stampa perrsi ai suoi nuovi tifosi del, il portiere Ionutfa riferimento anche al suo errore inche costò carissimo ai nerazzurri che in quell’anno persero lo scudetto nel testa a testa con i cugini del Milan.LA SCELTA DEL– «Sapevo che fosse ladove dimostrare il mio valore. Hocon Filip, che è come un fratello minore per me e lui mi hadi quanto si sia trovato bene. Mi dispiaceper lui e cercherò di dimostrare il mio valore continuando quanto di buono fatto da lui»IN– «Me loper un po’ di, ma la vita ha momenti belli e meno belli, ma bisogna andare avanti e cerco di focalizzarmi sull’attualità e sul fare bene».